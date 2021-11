Eestis sündinud hokitäht naaseb NHList ja hakkab Robert Roobaga konkureerima

34-aastane Komarov on tänavu mänginud NHLis ainult ühe kohtumise ning veetnud suurema osa ajast sealses tütarliigas. See pole aga Soome koondislase jaoks piisav ning nõnda otsustati poolte kokkuleppel leping lõpetada.

Nüüd on ka üsna selge, et Komarovi karjäär NHLis on lõppenud ning ta naaseb KHLi, kus mängib ka Eesti koondislane Robert Rooba. Veel pole teada, millise klubiga Soome koondislane liitub.