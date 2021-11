Tunnustatud korvpallitreener lahkub ametist, et keskenduda vähiravile

47-aastane Joerger on juba praegu vähiraviga alustanud, ent järgmistel nädalatel ootavad teda ees veel mitmed protseduurid. Sestap otsustas mees ainult enda ravimisele keskenduda ja hoidub mõneks ajaks korvpallist.

76ersi peatreener Doc Rivers tunnustas enda abimeest ja soovis talle tugevat tervist. «Dave pole mitte ainult NBA üks andekamaid treenereid, vaid ka hea sõber, kolleeg, abikaasa ja isa. Usun, et ta suudab tugeva tahtmisega ka vähi alistada. Ma usun, et räägin kogu organisatsiooni eest ja soovime Dave'ile head paranemist. Sinu võitlus on ka meie võitlus,» lausus Rivers.