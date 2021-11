Sisepinged ajasid Venemaa vormelisõitja peaaegu nutma

«Põhimõtteliselt oli see reaktsioon minu sõiduveale kvalifikatsioonis. Üldiselt aga on mul viimasel ajal käsil raske periood. Asi ei ole ainult auto tasakaalus, vaid ka meeskonnasisestes asjades,» ütles Mazepin.

«Nagu te teate, toimuvad tiimis vangerdused. Viimasel kahel võistlusel on eksperte tulnud ja läinud. Tean, et kõik, kes minu ümber praegu on, järgmisel aastal ei jätka. Minu inseneridetiim on alates Türgi etapist pidevalt muutunud. Selle nimel, et piloodid oleksid edukad, näevad väga paljud inimesed kõvasti vaeva. Seetõttu on kahju, kui pingutused vilja ei kanna,» lausus ta.