Tallinna Mõõgal osaleb pea 250 vehklejat

Individuaalturniiri eelringid peetakse reedel ja põhiturniir laupäeval. Pühapäevasel võistkondlikul turniiril astub teiste seas võistlustulle Tokyo olümpiamängudel triumfeerinud Eesti epeenaiskond (Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Irina Embrich). Maailma TOP 20 naiskonna seast on esindatud 18 riigi koondised.

Turniirile on üles antud ka 20 Maarjamaa sportlast. Eesti vehklejatest on tänu kõrgele maailma reitingule reedesest kvalifikatsiooniturniirist vabad Tokyo olümpiapronks Katrina Lehis (5.), Julia Beljajeva (15.) ja Erika Kirpu (20.) ja nad alustavad võistlust laupäeval 64 parema seas. Kõrgeima asetusega on maailma edetabeli 4. number, 2017.a. Tallinna Mõõga võitja ja 2018.a. maailmameister itaallanna Mara Navarria.