Kullamäe koduklubi vallandas peatreeneri

Tabakile sai saatuslikuks klubi kehv vorm Hispaania meistrivõistlustel, kus 10 mänguga on võidetud vaid kolm kohtumist ja sellega ollakse 18 tiimi seas alles 14. kohal. Meistrite liigas on seis parem, sest kahe võidu ja ühe kaotusega ollakse oma grupis esimesed.

Kullamäe jaoks võib see samas olla hea uudis, sest eriti palju ta nüüdseks endise Burgose peatreeneri all mänguaega ei teeninud. Meistrite liigas ei pääsenud mängujuht kordagi platsile ja Hispaania liigas anti talle võimalus kolmel korral. Keskmiselt on tema arvel seni 3,3 punkti ja 2 resultatiivset söötu.