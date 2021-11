Jaanus Kriiski kolumn: Team Estonia – parim võimalus Eesti tippsport jälle riigistada!

Kunagi taasiseseisvumise algul saadeti tippsport toonaste otsustajate poolt omasoodu toimetama mittetulundusühingute rüppe. Nõukogude Liidu süsteemis karastunud ja sporti armastavad inimesed hakkasid kiiresti tegutsema, siin-seal leiti rahastamisvõimalusi, siin-seal leiti arenguks sisemisi reserve.

Riigipoolne abi kord tuli, kord ei tulnud, jõudes oma madalseisu, kui tippsport tembeldati Eesti Vabriigi peaministri suu kaudu diktatuurriikide pärusmaaks. Kogu spordi rahastamine sõltus poliitilistest tõmbetuultest, kord tõmmati seda väikest rahastamistekki ühele alale peale ja teiselt ära, võimu vahetumisega Toompeal tõmmati jälle tekk teistpidi.

Areng oli kaootiline ja püsis paljuski Nõukogude Liidus karastanud ja koolitatud treenerite ning lapsevanemate õlgadel. Ega praegugi võib öelda, et meil pole arengusüsteemi, vaid on tippspordi toetussüsteem põhimõttel enne töö, siis kaheks aastaks palk.

Nüüd lugedes Team Estonia materjale, vaadates tiimi esitluse salvestust ning kuulates seal esinejate juttu näeme, et vähemalt sõnades on kavatsus rõhuasetusi muuta ning välja on valitud ka prioriteetsed alad. Eriti hea meel on koridorimeditsiini kadumisel ja süsteemsel tippsportlaste meditsiinilise teenindamise käivitumisel. Rõhuasetusega vigastuste ennetamisel, mitte vigastuste järgi jookmisel. Sportlane võib arvestada vastavalt tema tasemele väga konkreetsete teenustega nii tasemel arstide kui ka füsioterapeutide poolt. Nii 2020. kui ka 2021. aasta tiimi eelarves oli selleks eraldatud 396 660 eurot.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kavatsused on head ja ka esimesed sammud on toimunud, et tippsport muuta Eesti arvestatavaks valdkonnaks.

Kuid on ka tippspordi lahutamatud koostisosad, millest kas ei taheta väga rääkida või pole need veel parketikõlbulikud. Esimesena võtame treeneri teema. Antud Team Estonia eelarves on tõesti rida treenerite toetuste tõus, nii aastal 2020 kui ka 2021 oli see täpselt sama summa 135 800 eurot, seda kõigi meie 250 tiimi liikme ja pallimängude võistkondade treenerite peale kokku. Muide, sama suurusjärk 135 000 eurot on ka tiimi viimaste aastate turundus- ja administratiivkulud. Ärme unusta lauset: sportlane on alati number üks, kuid protsessi juhib alati treener.