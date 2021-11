Hollandi koondise peatreener sai mängijate silme all raske vigastuse

Esmaspäeval läbi Zoomi ajakirjanikele intervjuud andes tunnistas Van Gaal, et on suures valus. «Füüsiliselt pole seis hea, aga aju mul töötab. Saan kõike teha. See ei näe hea välja, aga juhendamine on verbaalne. Sain treeningul anda kõik edasi, mida oleks ka muidu teinud,» ütles ta.