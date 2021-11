Mercedese boss: nüüdsest on diplomaatiaga kõik!

Küsimusele, kas ta tunneb, et Mercedest koheldakse teistest erinevalt, vastas Wolff: «Ma ei taha kurta, sest ma ei näe seda sporti nii. Arvan lihtsalt, et mõlemale poole minna võinud otsused löödi meile sel nädalavahetusel näkku. Kui otsuseid tehakse alati sinu vastu, siis ajab see vihale. Minu töö on enda tiimi ja sõitjaid kaitsta. Olen alati olnud asju arutades diplomaatiline. Tänasest on diplomaatiaga kõik.»