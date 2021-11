Spordi lühiuudised: Kotsar jääb euromängust eemale, vehklemisliit leidis presidendi

Kotsar jääb eurosarja mängust eemale

Hamburg Towers andis teada, et Maik-Kalev Kotsar (pildil) jätab teisipäeval EuroCupi mängu Prantsusmaa klubi Levallois’ Metropolitansiga vahele. Eesti koondise tsenter vigastas nädal tagasi õlga, kuid õnneks pääses ta kardetust kergemalt. Arstid diagnoosisid Kotsaril õlalihase trauma, kuid klubi meditsiinilise personali sõnul peaks vigastuspaus jääma lühikeseks. Võimalik, et Kotsar on uuesti mänguvalmis laupäeval, mil Hamburg sõidab Saksamaa kõrgliiga kohtumises külla Crailsheimi Merlinsile. Lisaks peaks Kotsar tuleval nädalal liituma MM-valikmänge pidava Eesti rahvuskoondisega.