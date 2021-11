Mõlemad meie suusatreenerid tervitavad segadistsipliinide tulekut avasüli, kuid Teppan lisab kärmelt, et tegelikult tulnuks selliseid samme teha juba varem. «Sellega on hiljaks jäädud. Oleks oodanud seda juba kuus-seitse aastat tagasi, aga paraku on FIS (rahvusvaheline suusaliit) maganud ning atraktiivsuse kaldenurk on läinud üle laskesuusatamisele,» viitab ta asjaolule, et biatlonis on mõlemad alad juba ammu kanda kinnitanud.