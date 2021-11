Usain Bolt: praegune põlvkond minu rekordeid ei purusta

«Kui karjääri lõpetasin, tõi mu treener välja peamise punkti. Ta ütles, et ükski uutest kuttidest ei jookse minust kiiremini. Vastupidi, nad on aeglasemad. Ma ei ole kunagi sellest niimoodi mõelnud. Tunnen, et ükski praeguse põlvkonna sprinter ei suuda mu rekordeid purustada,» ütles Bolt Marcale.