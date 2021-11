PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveidile vastu astuv Sakkari: oleme küll head sõbrad, aga homme astun ikkagi lahingusse

«Olen alati öelnud, et vastupidavus on üks minu tugevustest ning ma tuginengi sellele. See on üks mu suuremaid trumpe ja on miski, mis osasid mängijaid ka hirmutab. Sest nad teavad, et ma kestan. Nad teavad, et kui ma juba väljakule astun, siis võin seal püsida kolm-neli-viis tundi. Nii kaua kui on vaja,» sõnas Sakkari ega teinud suurt numbrit sellest, et Kontaveidil on temaga võrreldes poolfinaaliks kasutada üks lisapuhkepäev.