Äratuskellad valmis, spordisõbrad: Kontaveidi poolfinaal toimub öösel

Mängupäeva avab naiste esimene poolfinaal, mis on Hispaania siseasi, sest vastamisi lähevad Paula Badosa (WTA 10.) ja Garbiñe Muguruza (WTA 5.), kellest viimane on finaalturniiril seni ainus, kes suutnud Kontaveiti võita.

Ehkki Eesti spordisõpradele on Kontaveidi ja Sakkari poolfinaali algusaeg paras pähkel, on see ka igati arusaadav. Mängis ju kreeklanna täna alagrupiturniiri otsustavat kohtumist Arina Sabalenkaga (WTA 2.) peaaegu kolm tundi ning eestlannal on olnud niiehknaa üks puhkepäev lisaks.