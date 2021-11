Vandenõuteooria või paljastus? Klipp Hamiltonist pani F1-maailma kihelema

RacingNews365 kirjutab, et Mercedese esindaja on sellised väited aga ümber lükanud ning nende kinnitusel ei kasuta nad DASi. Tegemist on vaid vandenõuteooriatega, sest roolisüsteemid homologeeriti 2021. aastaks ning neid ei või hooaja jooksul muuta, lisas ta.

Mis on DAS? See on kaheteljeline roolimine ehk rooli ei saa keerata vaid paremale ja vasakule, aga tõmmata ka edasi ja tagasi, et muuta esirataste nurka ja hoida autot kurvides stabiilsemana. Mercedese ja Rahvusvahelise Autoliidu FIA kokkuleppel keelati süsteem pärast 2020. aastat.

Kolm etappi enne F1-hooaja lõppu on punktiseis väga tasavägine. Juhib Red Bulli esinumber Max Verstappen, kellele kaotab Hamilton vaid 14 punktiga. Tiimide arvestuses on Mercedese edu Red Bulli ees 11 silma.