November kui meestekuu: kolm Eesti võrkpallurit räägivad oma loo vaimsest tervisest

Täna soovitan psühholoogi abi igal juhul, kui noortel peaks mingeid muresid olema. See, kui pöördud ala professionaali poole, pole häbi, vaid, vastupidi, näitab sinu küpsust ning soovi ja julgust end arendada,» ütleb kevadel Tallinna Selveri võistkonna kaptenina Credit24 Balti liiga võitjaks tüürinud Raadik.

Rivo Vesik: pärast ebaõnnestunud olümpiat lendasin Eestist pikaks ajaks ära

Eesti läbi aegade edukaim rannavõrkpallur ja täna maailmameistritest venelasi Oleg Stojanovskit ja Vjatšeslav Krassilnikovi juhendav Rivo Vesik pole samuti vaid ühest õnnestumisest järgmiseni purjetanud. Ta tunnistab, et ette on tulnud ka hetki, mil tekkis küsimus, mis saab edasi?

«Pärast Pekingi olümpiat, mis olid sportlasena minu esimesed, aga ühtlasi ka viimased olümpiamängud, tekkis tõsine auk,» meenutab 41-aastane pärnakas. «Olümpia ei läinud nii, nagu paarilise Kristjan Kaisiga soovisime. Pärast Pekingist naasmist tekkisid ka perekondlikud mured ja kerkisid esile igasugused mõtted. Lendasin seetõttu pikaks ajaks Eestist ära, Taisse, kus üritasin end lihtsalt välja lülitada ja teatud asjades selgusele jõuda. Käisin ka igasuguste psühholoogide juures tol ajal. Arvan, et see on täiesti normaalne, kui rasketel hetkedel abi otsida, olgu selleks siis sõbrad või psühholoogid. Vahel piisab sõpradest, aga mõnikord on parem, kui küsid abi kelleltki, keda isiklikult ei tunne.

Teine periood, mil sportlaskarjääris oli selgelt raske, algas koos vigastustega. Kord põlved, kord selg... Siis tekkis see mõte, et mis saab, kui olen sunnitud sporditegemise lõpetama. Need olid rasked momendid. Aga mul on elus vedanud, sest kuidagi on juhtunud ikka nii, et kui üks uks on sulgunud, siis teine on avanenud,» ütleb ka treenerina maailma tippu jõudnud Vesik, kes oli ühtlasi Tallinna esimese tänapäevase rannahalli Teras Beachi loomise üks eestvedajaid.

Rannavõrkpallis on oluline side paarilisega, sest koos veedetakse tihti aega rohkemgi kui perega. «Kristjan (Kais) oli kogu koos mängimise aja, ent ka hiljem abiks erinevate murede lahendamisel. Samuti mu esimene paariline Sten Esna. Steniga võime tänaseni rääkida kõigest ja kõike. Ta on alati kättesaadav. Selliseid inimesi peab olema. Ma pole kunagi üheltki sõbralt saanud halba tagasisidet,» kinnitab Vesik.

Ta on vaimse tervise teemast kõnelenud ka palju Eesti võrkpalli suurtoetaja, Credit24ga, et teema olulisust ühiskonnas tõstatada. Annika Parm, Credit24 turundusjuht nendib, et alles viimastel aastatel on hakatud suurtest pingetest, vaimsest koormusest ja läbipõlemisest spordis kõnelema.

«Kõige rohkem usaldusväärsust ja inimlikkust lisab sellele keerukale teemale see, kui sportlased on valmis ise oma kogemislugudega teistele eeskujuks olema. Rivo on suurepärane treener, kes räägib avatult ka spordi keerulisemast poolest- sellest, millest enamasti vaikitakse,» arutleb Parm.