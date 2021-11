F1-sarja viimase sõitjakoha napsas Vipsi konkurent, kes teeb ajalugu

22-aastane Shanghaist pärit Zhou liitub Alfa Romeoga, kelle esinumbriks on 2022. aastal viimased hooajad Mercedeses Lewis Hamiltoni varjus veetnud soomlane Valtteri Bottas.

«Ta on väga andekas sõitja ning seda on näidanud ka tema tulemused F2-sarjas. Loodetavasti aitame tema talendil F1-sarjas õitsele puhkeda,» ütles Alfa Romeo tiimipealik Frédéric Vasseur.

Zhou sõnul unistas ta juba noorena, et jõuab tippu spordialal, mille vastu ta on kirglik. «Tunnen, et olen vormel 1 väljakutseks hästi valmistunud. Tahan Alfa Romeot selle võimaluse eest tänada. Järgmine aasta tahan õppida võimalikult palju ja olla võimalikult kiire.»