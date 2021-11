Zhou kasuks rääkis antud loos selgelt päritolu ja rahavoog. Nimelt sai temast esimene hiinlane F1-s ning see avab kuningliku sarja jaoks veelgi uksi Aasias.

«F1 on kompott emotsioonidest, talendikusest, kiiretest autodest, riskidest ja enesekindlusest. Kui seda hakkab dikteerima rahakoti suurus, siis on ta ka halastamatu,» lausus Giovinazzi.

«Kui see on minu esimene pilt F1-autos, siis viimane pilt on veel jäädvustamata,» lisas Giovinazzi.