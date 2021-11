Endine F1-täht: Mercedes pidanuks Bottase ammu vallandama

Coulthard selgitas, et Mercedes pidanuks suvel langetama karmi otsuse ja Bottase vallandama. See andnuks võimaluse George Russellile, kes on tänavu ennast üha paremast küljest tõestanud.

«George on Mercedese tulevik. Nad pidanuks talle juba hooaja keskel võimaluse andma. Seevastu tahtis Mercedes austada Bottast, kes on neile väga lojaalne olnud. See ei anna meeskonnale midagi kasuks,» lausus Coulthard.

«Ega see väga Bottase motivatsiooni ei tõstnud, sest ta lahkub meeskonnast ikkagi pärast tänavust hooaega. Russell tahtnuks kindlasti end ühe kiireima autoga proovile panna,» lisas endine F1-äss.