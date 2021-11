Vehklemisliit sai Ants Veetõusme näol vaherahupresidendi

72-aastane Veetõusme peab hakkama vehklemisliitu välja tooma skandaalidest, mis on seda viimasel ajal tabanud. Ta polnud vastu terminile «vaherahupresident». Vastne alajuht ütles Postimehega vesteldes, et tegelikult midagi väga hullu pole ja suuremas plaanis on probleem ainult mõne inimese vahel. Ta loodab, et tasapisi suudetakse tüliküsimused lahendada.