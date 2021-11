Kontaveidi finaalivastasele on valmis segatud motiveeriv kokteil

Neljandat korda aastalõputurniiril mängiv Muguruza on varemgi finaali jõudnud. See juhtus 2015. aastal paarismängus, kus ta pidi koos Carla Suárez Navarroga tunnistama Martina Hingisi ja Sania Mirza paremust. Üksikmängus jõudis ta finaali esmakordselt.

«See on ilmselt minu elu võimalus mängida Mehhikos toimuval Mastersil. See on kokteil, mis mõjub mulle ülimalt motiveerivalt,» lausus Muguruza.