Nädala jooksul kaks surma üle elanud hokitiim jätabki hooaja pooleli

Nimelt otsustati, et Bratislava mängude tulemusi tühistama ei hakata, vaid edaspidi hinnatakse tiimide järjestust punktide asemel keskmiste punktide järgi. «See lähenemine ei võta ära punkte tiimidelt, kes teenisid need ausalt läbi sportliku võistluse. Komisjoni arvates on see kõige ausam lahendus mängijate ja tiimide jaoks, isegi, kui see ei ole kõige lihtsam. Keskmiste punktide süsteem annab meil võimaluse reageerida kiirelt pandeemia tõttu ära jäänud mängudele,» vahendab Kronen Zeitung Pildner-Steinburgi sõnu.