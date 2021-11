Nii kodumaised kui ka välismaa portaalid on ühel nõul, et finaalis on favoriidiks Kontaveit, kes on viimasest 33 mängust võtnud 29 võitu. Eestis tegutsevatest ennustusportaalidest on eriti kindel Kontaveidi võidus bet365, mis pakub koefitsenti 1,61. Muguruza võidu puhul makstaks raha tagasi 2,2 kordselt. Unibet pakub Kontaveidi võidukoefitsendiks 1,67 ja Betsafe 1,72.