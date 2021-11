Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liigas hooaja esimese triumfi, Kalev/Cramo võttis kindla võidu

Kalev/Cramo hoiab liigatabelis nelja võidu ja ühe kaotusega neljandat kohta, kolm võitu ja kolm kaotust saanud Pärnu Sadam on seitsmes. Tallinna Kalev on kolme võidu ja viie kaotusega üheksas ning ühe võidu ja kuus kaotust saanud Tartu Ülikool on 13. positsioonil.