Kaks surma üle elanud hokiklubi mängija avas tausta: surnud ründaja kurtis tervisemurede üle, asepresident ei lubanud teda uuringutele

«Nägin, kuidas Boris Sadecky kukkus põlvili. Ma arvasin, et ta sai mõne jõulise hoobi, mida me ei näinud. Sireen kõlas ja ma uistasin tema juurde. Ta ütles, et ei tunne ennast hästi ja kukkus siis selili. Kutsusime koheselt arsti. Borise silmadest oli näha, et ta ei olnud enam siin. Need olid klaasistunud. Sain kohe aru, et midagi oli valesti, sest haiget saades oled tavaliselt võimeline rääkima. Me ei teadnud, mida mõelda. Nägime, mis toimus, aga see oli väga keeruline,» rääkis Roy.