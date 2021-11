Spordi lühiuudised: korvpallikoondise koosseis, talisportlased edukad

Kotsar jääb kahest koondisemängust eemale

Samuti jääb vigastuse tõttu eemale teine Saksamaal (Bayreuthis) mängiv mees, Janari Jõesaar. Juba varem oli teada, et ses aknas puudub põlvelõikusest taastuv Sander Raieste, USAsse jääb Arizona ülikooli mängujuht Kerr Kriisa.

Toijala nimetas 14 kandidaadi sekka kaks noorema põlvkonna mängijat, 17-aastase Henri Veesaare ja 19-aastase Joonas Riismaa, kes pole rahvusvaheliste tiitlivõistluste valikturniiril Eesti koondist varem esindanud. Ülejäänud kandidaadid on Siim-Sander Vene, Kaspar Treier, Rauno Nurger, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Martin Dorbek, Kristian Kullamäe, Henri Drell, Rain Veideman, Mikk Jurkatamm, Jaan Puidet ja Märt Rosenthal.

Anett Kontaveit. FOTO: Rob Prange

On imeline näha, kuidas erinevad tennise­legendid mulle kaasa elavad ning minust ja minu mängu kohta häid asju räägivad. See kõik on väga inspireeriv.

Tennisist Anett Kontaveit WTA finaalturniiril Guadalajaras