Kontaveidi alistanud Muguruza vabandas eestlanna ees

Kontaveit ja hispaanlanna kohtusid omavahel ka alagrupiturniiril ning siis olid Muguruza võidunumbrid 6:4, 6:4. «Pean esmalt õnnitlema Anetti imelise aasta eest. Vabandust, et pidime siin kaks korda mängima,» ütles Muguruza naeratades.

Venezuelas sündinud turniiri võitja oli Guadalajara publiku üks lemmikuid ning ta nautis Mehhikos mängimist väga. «Mäletan, kui kuulsin USA lahtistel, et finaalturniir võib olla Guadalajaras. Aitäh WTA-le, et andsite Ladina-Ameerikale võimaluse seda turniiri võõrustada,» tänas Muguruza.

28-aastane tennisist tõuseb uues maailma edetabelis kolmandale kohale. Võit Guadalajaras on tema karjääri üks suuremaid triumfe, ent olgu märgitud, et Muguruza on tõstnud pea kohale ka kaks Suure slämmi turniiri tiitlit: 2016. aastal Prantsusmaal ja aasta hiljem Wimbledonis. 2017. aastal tõusis ta ka maailma esinumbriks.