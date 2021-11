Kontaveit tõuseb maailma edetabelis uude kõrgusse

Maailma esinumbrina jätkab finaalturniiri vahele jätnud austraallanna Ashleigh Barty, kelle edu lähima jälitaja Arina Sabalenka ees on 1002 punkti. Kolmandaks tõuseb just Muguruza, kes kaotab Sabalenkale 695 silma.

Neljas ja viies positsioon on tšehhitaride käes. Karolína Plíškovál on koos 5135 punkti, mis on Muguruzast 550 silma vähem. Barbora Krejčíková kaukas on 5008 punkti.