WTA on seksuaalkallaletungist teatanud Hiina tennisisti pärast mures

WTA nõudis Hiinalt Pengi kirjutatu põhjal uurimise alustamist. Kolmapäeval tegi Hiina riigimeedia Pengi osas avalduse, kuid Simon kirjutas WTA kodulehel, et see ainult süvendas tema kahtlusi, et tennisist ei pruugi olla väljaspool ohtu.

Ühtlasi jõudis WTAsse väidetavalt Pengilt tulnud kiri, milles too teatas, et varasem uudis on avaldatud tema nõusolekuta ning teade seksuaalkallaletungist pole tõene. Simon nentis, et tal on raske uskuda, et selle kirja kirjutas Peng ise. «Peng näitas suurt julgust, teatades Hiina valitsuse endise tippametniku seksuaalkallaletungist. WTA ja ülejäänud maailm vajavad sõltumatut kinnitust selle kohta, et Peng pole ohus ning on turvalises asukohas. Olen temaga korduvalt püüdnud erinevatel viisidel ühendust saada, kuid see pole õnnestunud,» kirjutas Simon.