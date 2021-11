Brasiilia ja Argentina mängu kohtunikud said rangeid karistusi

Nii väljakukohtunik kui ka videokohtunik said «tõsiste vigade» tõttu määramata ajaks vilistamiskeelu, vahendas agentuur Reuters Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu CONMEBOL teadet.

Tõsiseim etteheide kohtunikele tuli olukorrast, kus Argentina koondise kaitsja Nicolas Otamendi lõi küünarnukiga brasiillast Raphinhat, kelle suu muutus veriseks. Kohtunikud jätsid vahejuhtumi tähelepanuta, kuid CONMEBOL märkis, et kaitsja kasutas kätt «vägivaldsel moel».

Brasiilia koondise peatreener Tite oli marus ning ta nimetas kohtunike otsust «kujuteldamatuks». Tite märkis, et polnud võimalik, et VAR ei näinud, et Otamendi lõi Rapinhat küünarnukiga.

«Väljakukohtuniku Andres Ismael Cunha Soca Vargase ja VARi Esteban Daniel Ostojich Vega otsused on tehnilises plaanis analüüsitud, nad tegid tõsiseid ja ilmseid vigu,» seisis CONMEBOLi avalduses. Lisati, et nood kaks õigusemõistjat said määramata ajaks vilistamiskeelu.