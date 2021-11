MMilt võivad eemale jääda Ronaldo, Lewandowski, Euroopa meister Itaalia. Miks?

Lühike pilk süsteemi peale: kaksteist konkurentsi jäänud tiimi loositakse 26. novembril kuude paari ning nende võitjad omakorda moodustavad kolm järgmist paari, mille võitjad saavad MMile. Konkurents on neli ühele kohale.

Kui ükskõik keda neist Kataris ei näe, jääb MM vaesemaks. Samas ei saa öelda, et Euroopa alagrupid võitnud koondised teenimatult MMile pääsenuks. Ei, teenitud oli nii Serbia edu Portugali kui ka Šveitsi edu Itaalia ees, sest saadi rohkem punkte.