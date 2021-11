Ogier'd on viimastel rallidel vaevanud müstiline väsimus

Kuigi Ogier on igalt rallilt noppinud kindlalt punkti, siis tema viimane võit jääb juunis sõidetud Safari rallile. Pärast seda on ta vaid korra jõudnud poodiumile, kui sai kolmanda koha Kreeka rallil.

«Muidugi on üheks põhjuseks MM-sarja üldseis ja ma proovin ettevaatlikum olla ja siis ei ole sa valmis võtma riske, mis läheb alati natuke aega maksma. Lisaks pole mul seadistuse osas kõik rallid kõige paremini läinud ja olen autoga rallide alguses hädas olnud. Mis veel? Ma pole füüsiliselt parimas seisus olnud,» rääkis Ogier Dirtfishile.

«Mul oli mingi väsimus, mida ma ei osanud seletada ja viimase kahe ralli vahel olnud pikk vahe andis mulle aega akusid laadida ja Monzasse paremas vormis minna. Tunnen ennast seda võistlust alustades paremini ja tänu sellele, mis nädalavahetusel mängus on, siis adrenaliin on kindlasti piisavalt kõrge, et mind tagant suruda ja loodetavasti saan aasta tugeva esitusega lõpetada,» jätkas prantslane.