Oma surma lavastanud jalgpallur mõisteti vangi

Ometi võttis lugu kaks aastat hiljem ootamatu pöörde, kui Kamba pöördus Saksamaa saatkonda Kongos. Ta väitis, et ta oli inimröövi ohver ja veetis viimased aastad kauges külas.

Prokuröri Hauke Schlicki sõnul ei olnud see põhjendus usutav. «Süüdistatava puhul on tegu intelligentse inimesega, kes soovis oma elu kuningas olla. Ta leidis minevikus kindlasti võimalusi, et välismaailmaga ühendust võtta,» sõnas Schlick Bildile antud intervjuus.