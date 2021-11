Rakvere kuulutati 2022. aasta Euroopa spordilinnaks

Tiitlit annab välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutseva mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), kelle neljaliikmeline hindamiskomisjon tutvus sel nädalal Rakveres kohapeal põhjalikult linna spordiobjektidega ja kohtus spordi- ning linnajuhtidega.

Uudise tegi teatavaks ACES Euroopa president Gian Francesco Lupattelli, kelle sõnul on Rakveres tehtud suurepärast tööd ja linna sporditaristu väga hea. «Rakvere on ligi 15 000 elanikuga linna kohta kõrge sportliku profiiliga ning tänu väga hästi struktureeritud juhtimis- ja arendustegevusele samal tasemel suurlinnadega,» märkis ta.

ACES Europe peasekretär Hugo Alonso rääkis, et valiku tegemisel lähtutakse 12 erinevast kriteeriumist. Alonso sõnul on nende kogemused Eestist väga head ja siinsed standardid väga kõrged. «50 protsenti elanikkonnast on aktiivne, 6 protsenti linnaeelarvest pühendatud spordile (keskmisest kaks korda kõrgem) ja spordialade mitmekesisus teevad Rakverest Euroopa spordilinna tiitli väärilise linna. Õnnitlused kõigi hindamiskomisjoni liikmete nimel,» ütles Alonso.