Hollandi jalgpallikoondislast süüdistatakse mõrvakatses

Nimelt kirjutavad mitmed Hollandi väljaanded, et möödunud aasta juulis toimunud peresisesel peaol läks Promes oma nõbuga nii tüsiselt tülli, et pussitas teda. Kuigi Promes võeti detsembris mõneks ajaks vahi alla, siis praegu viibib ta Venemaal ning esindab Moskva Spartakit.

Kuigi Promesi nime pole politsei poolt välja hõigatud, siis Hollandi meedia on kindel, et tegu on just temaga. Süüdimõistmise korral ootab teda kuni nelja-aastane vangistus.