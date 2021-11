Pöörases hoos Curry astus jõulise sammu ajaloolisele tähisele lähemale

Warriorsi edu põhjuseks oli mõistagi taaskord Curry, kes viimasel veerandil koguni 20 silma tõi, tabades seejuures neli kaugviset. Kokku jäi tema arvele üleplatsimehena 40 punkti (9 kaugviset).

Pärast tänast on Curry NBA-s tabanud 2908 kaugviset, millega paikneb kõigi aegade edetabelis teisel kohal. Esikohal olevast Ray Allenist lahutab teda veel ainult 65 kaugviset ning arvestades tema tänavuse hooaja minekut, siis on see vähem kui 20 kohtumise kaugusel.