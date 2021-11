Postimees näitab otseülekandes kahte Kristjan Ilvese MK-etappi!

«Olen sellesse hooaega panustanud võrreldes eelmistega kõige rohkem. Medal Pekingi olümpialt on unistus, mis mind edasi surub. Kuid pean jääma ka realistiks – sama unistus on 15–20 mehel, kes on selleks võimelised. Kuid tunnen, et mul on tänavu võimekust, et seal mängus sees olla. Siiski on siin üks suur aga – medal nõuab absoluutset õnnestumist ja õnne,» ütles Ilves oktoobri alguses ning lisas, et vähemalt on tal hea meel, et on seisundis, kus julgeb üldse medalist avalikult rääkida.