Kaheksas autoralli maailmameistritiitel näib tänavusega suure karjääri lõpetavale Sébastien Ogier’le vormistamise küsimusena. 37-aastane Toyota roolikeeraja on triumfist üheksa kiiruskatse kaugusel, sest hooaja viimasel etapil Monzas hoiab ta pärast avapäeva teist kohta. Liider on küll tema suurim rivaal, Toyota kolleeg Elfyn Evans, aga waleslane on MMi punktitabelis turvalises kauguses – vahe on 17 silma.