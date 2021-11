Kontaveit avaldas toetust kadunud Hiina tennisistile: loodan, et ta saab koheselt koju naasta

Omaaegne paarismängu esinumber Peng oli seksuaalse kallaletungi kohta kirjutanud kodumaisel sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, kuid see postitus kustutati peagi. Mõni päev hiljem polnud Pengist enam midagi teada, ta kadus avalikkuse vaateväljast. Juhtum tekitas tublisti vastukaja nii Hiinas kui ka mujal maailmas.

Nüüd otsustas ka Kontaveit enda arvamust avaldada. Ta postitas sotsiaalmeediasse pildi, mille pealkirjaks on «Kus on Shuai Peng».

«Olen täiesti kurvastatud sellest olukorrast. Loodan, et ta on turvalises kohas ning ta saab koheselt koju naasta. Minu mõtted on nii Pengi kui ka tema perekonnaga,» lausus Kontaveit sotsiaalmeedias.