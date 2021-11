Lehis: seisul 11:9 oli relv täiesti paindes, aga tuli ei põlenud. Treener Novosjolov: minu viga, et relva varem välja ei vahetanud

Lehis asus matši ameeriklanna Hadley Husisianiga juhtima 9:4, kuid seejärel hakkas edu sulama, tekkis probleem relvaga, tundus, et Lehise tehtud torkeid süsteem ei registreerinud ning seisul 11:11 vahetati normaalaja lõpu eel relv välja. Kuid see ei aidanud, lisaajal tuli 11:12 kaotus.

«Näiteks seisul 11:9 oli relv täiesti paindes, tuld ei olnud, kohtunik proovis, põles. Ma ei tea, mis täpselt sellega juhtus, jõuab veel analüüsida,» ütles nukker Lehis.

Tema treener Nikolai Novosjolov võttis süü enda peale. «Olime mõlemad Katrinaga närvis. Alguses olid asjad kontrolli all, aga siis hakkas relv tõrkuma. See ei registreerinud vähemalt kolme torget. See oli minu viga, ma oleksin pidanud varem mõõga välja vahetama, aga olin ka ise närvis ja seetõttu tegin vale otsuse,» rääkis Novosjolov.

Lehis lisas: «Ma polnud seda vastast varem näinud, ta oli mulle võõras. Nagu olin valmis, aga kui nägin võimalust, ma ei torganud. Kui juba nii kehvasti läks, järelikult pidi minema. Kui isegi relv olulisel hetkel ei töötanud.

Algusepoole oli ühe korra varem ka kahtlus. Tundsin, et sain torke tehtud, aga lõpuks läks see tema arvele. Aga see polnud nii kindel olukord. Muidu oli alguses okei. Veider.

Esimesed matšid on minu jaoks olnud rasked. Vajan lahtivehklemist. Tegin korraliku soojenduse, seal oli normaalne tunne. Aga läksin rajale ja… Põhimõtteliselt võib seda võrrelda olümpia esimese ringi matšiga (Lehis võitis närvesööva heitluse ühe torkega – toim) – terve keha oli küllalt krampis, momendivalikud ja -nägemised olid üsna kehvad. Võõras vastane ka. Ei saanudki tuld põlema ja siis need jamad sinna otsa.