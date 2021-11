Julia Beljajeva: Ungari kooli esindajate vastu on kaotusseisust raske välja tulla

Beljajeva oli pidevalt ühe-kahe torkega taga ja sai matši ajal mitmel korral enda peale pahaseks. Ta selgitas, et tekkis kolm-neli olukorda, kus ta pidanuks torke tegema, kuid siiski torkas mööda ja punkt läks hoopis vastasele. «Seetõttu ütlen, et mitte tema ei võitnud seda matši, vaid mina kaotasin selle,» lausus Beljajeva.

Ta lisas, et suures plaanis vehkles korralikult, kuid tugeva vehklemismaa Ungari esindaja vastu on kaotusseisust alati keeruline välja tulla. «Mina olin aktiivne, vastane ootas. Aga Ungari kool ongi niisugune – kui nad juhivad, siis ei lähe ründama.

Täna läks nii, aga see ei löönud tuju eriti maha, naudin praegu vehklemist. Tunnen end praegu väga hästi. Esimeses matšis võib-olla väliselt tundus, et olen rahulik, tegelikult on väike närv alati sees. Selleta ei saa, ühtegi vastast ei tohi alahinnata.