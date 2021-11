Marten Liiv tegi Norras hooaja kahvatuima esituse

Stavangeris Sørmarka Arenal peetud võistlusel sai Liiv tulemuseks 35,632. See andis talle B-grupis 16. koha, ent tugevamad sõitjad on veel oma esituse ootuses. Tasub ära märkida, et A-grupp võistleb samal distantsil õhtul. 20-pealises rivistuses jääb vaid poolaka Marek Kania tippmark üle 35 sekundi.