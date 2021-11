Nelli Differt: kohutavat algust arvestades võin turniiriga rahule jääda

Matšis Knapik-Miazgaga jõudis ta seisuni 13:13, kuid siin läksid kaks viimast torget vastasele, kes võitis 15:13. Et Knapik-Miazga on heas hoos, tõestas ta järgmises matšis, kus alistas Tallinnas esimese asetuse saanud itaallanna Mara Navarria 15:10. Poolfinaali ta siiski enam ei jõudnud.

«Esimeses matšis oli minul natuke rohkem õnne, teises vastasel. Kaotus jääb veidi ikka kripeldama, seisul 13:13 ei tegutsenud ma kõige paremini ja sinna see võit ka läks,» ütles Differt.

«Kokkuvõttes jään aga turniiriga rahule arvestades seda, kuidas eile (reedel peetud kvalifikatsioonis - toim) esimene matš läks (kaotas alagrupis egiptlannale Aya Husseinile, kellele see jäi ainsaks võiduks - toim). Kvalifikatsioonis oli närv veel sees, täna enam polnud.»

Kui paljud vehklejad räägivad sellest, et koduseinad panevad peale väikese lisapinge, sest oma fännide ees tahad ju ikka hästi vehelda, siis Differtile Tallinna Mõõk just väga meeldib. «Kõik omad inimesed tulevad toetama!» hüüatas ta.

«MK-etapp toimub jälle pika vahe järel. Pole teada, millises seisus teised on, kuidas keegi on harjutanud.» Differt harjutab töö kõrvalt, aga kinnitas, et tahab uue aasta alguses minna järgmisele MK-etapile Dohas.