Ogier üllatus isegi, et ta Monza rallit juhib

37-aastane prantslane pidas kogu päeva tihedat heitlust tiimikaaslase Elfyn Evansiga. Liider vahetus peaaegu iga kiiruskatse järel. 13 katse järel hoiab Ogier väga nappi, 0,5-sekundilist edu.

«Naljakas, et päev niimoodi möödus. Ausalt öeldes ma ei uskunud, et õhtul liidrikoha tagasi saan. Olen ralli algusest peale riske vältinud, mistõttu kaotan tihti aega,» arutles Ogier WRC All Live'i vahendusel.