Hannes Soomer sai MM-i viimase etapi teises sõidus seitsmenda koha

«Jälle see reede,» ohkas Soomer pärast ruudulipu nägemist. «Iseenesest kõik sujus, sest eilse järel tehtud muudatused töötasid ja mul oli kasutada väga hästi toimiv kooslus, mis iseäranis tegus kiiretes kurvides. Kui me poleks reedel nii palju aega kaotanud, võinuksin küsida täna palju kõrgemat kohta. Vahest jäin alguses teise gruppi liialt pikalt kohmerdama, sest hiljem ma peagruppi püüda ei suutnud, ehkki vahe esikuuikuga püsis kogu aeg samasugune.»

Mis saab siis, kui kodus tagasi? «Esmalt on vaja keha ja siis pea korda teha. Vigastatud jalg on vaja saada teisega sama tugevaks ja lisaks tuleb aeglaste kurvidega tööd teha. Kiiretes painetes ei pea ma kedagi kartma, aga aeglastest väljumine vajab uut lähenemist. Järgmine aasta saab olema üüratult põnev, sest uute tootjate ja suurema töömahuga jõuallikate lisandumine tõotab kõik pea peale pöörata. Sõitjate tase on juba praegu väga kõrge ja tootjate lisandumine teeb Supersport klassi veel atraktiivsemaks,» vastas Soomer.