AMETLIK ⟩ Manchester United vallandas peatreeneri

«Ole jääb alatiseks Manchester Unitedi legendiks ja peame kahetsusega teata, et jõudsime selle raske otsuseni,» seisis klubi teadaandes. «Kuigi viimased nädalad on olnud pettumust valmistavad, siis need ei tohiks varjata tööd, mis ta on viimasel kolmel aastal teinud, et ehitada vundament pikaajaliseks eduks,» jätkati seal.