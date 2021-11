Sõitjana tiitlita jäänud Latvala tegi tiimipealikuna uskumatu debüüthooaja: minu töö oli nagu puhkus

«Tunne on praegu veidi tühi. Nägime nii kõvasti vaeva, et võita nii võistkondlikult kui ka individuaalselt. Oskan vaid südamest kogu tiimi tänada. Meil on fantastiline seltskond, imelised inimesed ja WRC-sarja parimad sõitjad. Minu töö on nagu puhkus,» ütles Latvala pärast hooaja viimast, Monza etappi WRC ülekandes.

«Teenisime tänavu kümme võitu [12 etapist]. See on rohkem, kui unistadagi julgesin. Uskumatu!» jätkas tiimiboss. «Eks on kurb ka, et praeguse generatsiooni autod kaovad, kuid ootame põnevusega tulevat hooaega. Me ei tea, kus [hübriidauto] arendusega oleme, kuidas see tööle hakkab. Aga tean, et meil on imelised piloodid!»