VIDEO ⟩ NBAs sai esimene peatreener sule sappa, LeBron James virutas vastasel vere lahti

Kingsi tänavune hooaja algus pole olnud just kõige veenvam: 17 kohtumise järel on neil ette näidata kuus võitu ja 11 kaotust, millega hoitakse läänekonverentsis 12. kohta. Sealjuures läksid asjad tõsisemalt allamäge alles hiljuti: viimasest kaheksast mängust on Sacramento klubi kaotanud koguni seitse.

Kingsi fännid on negatiivse saldoga paraku aga harjunud, kuna nende lemmikud pääsesid viimati play-off'i 2006. aastal, mis on NBA pikim põud. Pärast seda on klubil olnud kümme erinevat peatreenerit, kellest kõige parem võiduprotsent (43,1) oli aga ette näidata just Waltonil.