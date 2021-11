Zidane saatis ukse taga kraapimas käinud Unitedi pikalt, ka Rooney vandus praegusele tööandjale truudust

Ka hetkel Derby Countyt juhendav Rooney andis selgelt mõista, et ei kavatse kuulujuttudele hagu juurde anda. «Esiteks, see on alati kurb, kui mõni treener töötuks jääb. Eriti aga, kui ta on endine tiimiskaaslane, seega tunnen Olele kaasa. Tema jaoks on see kurb päev. Mis puudutab aga mind, siis olen varemgi juba öelnud, et olen klubile truu kuniks mulle teisiti öeldakse,» sõnas ta usutluses Sky Sportsile.