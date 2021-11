Karmi kukkumise üle elanud rattatäht veetis öö intensiivravipalatis

Tema meeskonna Deceuninck-Quick-Stepi esindaja sõnul läbis inglane kohe pärast kukkumist esialgsed uuringud, kuid viidi haiglasse, et tema tervist oleks võimalik põhjalikumalt jälgida.

«Pärast kukkumist viidi Mark Cavendish Genti ülikooli haiglasse, kuhu ta jäeti ööseks. Uuringud näitasid, et ta murdis vasakul kehapoolel kaks roiet ja lisaks on tal väike õhkrind. Mõlema jaoks on ta juba ravi saanud ja hetkel jääb ta haiglasse,» rääkis jalgrattatiimi pressiesindus Cyclingnewsile.