KUULSUSTE HALL ⟩ Eestlasest olümpiavõitja, kes edestas kulda hankides konservatooriumiharidusega viiulikunstnikut

Mitmekordne olümpialane

Olümpiadebüüdi Eesti koondislasena tegi Käpp 1924. aastal Pariisis, olles selleks ajaks maadlusega tõsiselt tegelenud napilt aastajagu päevi. Nii ei lastudki end kodumaal häirida sellest, et noor mees jäi Eiffeli torni jalamil veel medalitest kaugele. See esimene olümpiamatk oligi mõeldud kogemuste omandamise reisina ja just toonastelt maadlusässadelt, eriti sealsamas Pariisis olümpiavõitjaks tulnud Eduard Pütsepalt õppimine panigi õigupoolest aluse nobeda ja ründava stiiliga Käpa tulevasele tõusuteele. Juba õige pea, aastail 1926–1927, tulid talle esimesed tiitlivõistluste medalid, vastavalt EM-võistluste hõbe ja pronks Kreeka-Rooma maadluses.